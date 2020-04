Gjensidige kuttar utbytte

innenriks

Selskapet opplyser at investeringsporteføljen er hardt ramma av nedgangen i aksjemarknadene, men at dette delvis blir motverka av eit solid forsikringsresultat.

Allereie 20. mars vedtok styret i Gjensidige å trekkje tilbake eit forslag om utdeling av overskotskapital som følgje av pandemien, men no blir òg utbytteutbetalinga som opphavleg vart behalden, kutta.

– Avgjerda er basert på dialog med Finanstilsynet og den uttalte forventninga frå styresmaktene om at finansinstitusjonar held tilbake utbytte inntil den betydelege uvissa knytt til den økonomiske utviklinga er redusert, skriv selskapet i ei pressemelding.

Medan resultatet for første kvartal var på minus 497 millionar i år, var det på over 3 milliardar kroner i same periode i fjor.

– I fjor var resultatet før skatt for første kvartal sterkt påverka av ein gevinst på 1,6 milliardar kroner frå salet av Gjensidige Bank, opplyser selskapet.

Gjensidige opplyser at resultatet i første kvartal i år vart betydeleg påverka av negativ avkasting på investeringsporteføljen som følgje av koronauroa i aksjemarknadene. Men det gjekk betre med forsikringsverksemda.

– Covid-19-pandemien hadde avgrensa innverknad på forsikringsresultatet frå konsernet. Reiseforsikringskrav auka betydeleg, men reassuransedekninga avgrensa netto erstatningskostnader til 90,6 millionar, og 60 millionar vart belasta konsernsenteret, skriv Gjensidige.

(©NPK)