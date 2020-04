FHI: Framleis avgrensa testkapasitet

innenriks

Avgrensingane kan komme av mangel på personell til å ta prøvar, mangel på verneutstyr til dette personellet, mangel på utstyr til prøvetaking, mangel på laboratorieutstyr og avgrensa kapasitet i analysemaskinene, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i den ferskaste rapporten deira.

Men kapasiteten er under oppbygging.

– Viss vi får på plass systemet med oppskalering av testkapasitet, prøvetaking i kommunane og tilbakemelding til dei som er testa, trur vi det blir så god kapasitet at ein kan teste nokså fritt, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

– Det vil seie alle som har lette symptom, folk rundt skular og barnehagar og meir på sjukeheim og andre institusjonar, utdjupar ho.

Over 145.000 personar er no testa for koronavirus i Noreg. Rundt 5 prosent av testane er positive.

«Akutt behov»

Noreg er dermed eitt av dei landa med det høgaste talet på gjennomførte testar per innbyggar. Likevel er behovet mange gonger større, skriv FHI.

«I tillegg til å teste personar med symptom og personell, er det eit akutt behov for å teste i befolkninga med tanke på å følge epidemiens utvikling tett og vurdere effekten av tiltak.»

Stoltenberg poengterer at den befolkningsbaserte testinga må gjentakast i runde på runde, for å følgje spreiinga.

– Samla sett vil dette gi ei liberal testing, seier ho.

For å auke testkapasiteten tilrår FHI fleire tiltak: Å utvide indikasjonar for testing, utvide prøvetaking, forbetre analysekapasiteten og forbetre formidlinga av svar til lege og pasient.

Prioritert liste

FHI tek òg til orde for å lage eit nytt sett med prioriteringskriterium for testing.

Instituttet foreslår å setje pasientar med behov for innlegging og pasientar/bebuarar i sjukeheim eller annan helseinstitusjon øvst på lista, føre tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid.

Deretter følgjer personar over 65 år, eller vaksne som har alvorleg, underliggande sjukdom, personar som er i karantene etter nærkontakt til eit stadfesta tilfelle av covid-19 eller etter reise, og tilsette, barn eller elevar i gjenopna barnehage, skule eller SFO.

Personar med mildare luftvegsinfeksjonar blir vanlegvis ikkje tilbodne test. Dei skal halde seg heime til eitt døgn etter symptomfridom. Heller ikkje personar utan symptom skal vanlegvis testast.

– Det kan bli aktuelt å teste same person fleire gonger. Og det kan vere aktuelt å teste samtidig, både for om ein har infeksjon no, og om ein har gjennomgått det og har antistoff. Vi trur antistofftesting no kjem for fullt, seier Stoltenberg.

