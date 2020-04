Barnehagetilsett i Trondheim smitta av koronaviruset

innenriks

Smitten hos personen som er tilsett i Thyra barnehage på Heimdal, vart påvist onsdag.

– Vedkommande har berre vore på jobb måndag. Det går no føre seg smitteoppsporing via smittevernkontor, og alle som kan vere rørte, blir ringt opp og følgt opp av Smittevernkontoret. Alle foreldre på avdelinga, barnehagen og eininga er informert, skriv Trondheim kommune i ei pressemelding.

Den smitta tilsette er no i isolasjon, og barnegruppa den tilsette hadde ansvaret for, er sett i karantene. Også ein kollega av den smitta, som hadde ansvar for same barnegruppe, er sett i karantene.

– Smitteoppsporinga vil vurdere om andre tilsette vil bli sett i karantene. Barnehagen blir no vaska ned i høve til smittevernreglane. Dei andre barna kan komme i barnehagen som planlagt torsdag, dersom dei er friske, skriv kommunen.

Dei skriv samtidig at dei er i tett dialog med foreldra i barnehagen.

– Vi understrekar tydinga av at kommunikasjonen rundt dette føregår på ein sakleg måte som ikkje bidreg til å skape frykt hos barn og vaksne. Det er framleis trygt for barna å komme i barnehagen, skriv kommunen.

Dei fleste av barnehagane i landet opna igjen måndag denne veka, etter å ha vore stengde i fleire veker på grunn av koronautbrotet.