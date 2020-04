Vedum: Beredskapen var ikkje god nok før koronapandemien

innenriks

– Vi har ønskt ekstra kapasitet på sjukehusa, betre lokal beredskap, betre planar for smittevern – berre i tilfelle. Regjeringa har sagt nei til dette, og det har gjort oss for dårleg førebudd på ei krise som denne, seier Vedum til Dagbladet.

Han meiner at regjeringa har vore naiv og peikar på ei rekke beredskapsforslag som Senterpartiet har fremja på Stortinget dei siste åra.

– Heilt aktivt har dei stemd mot forslag om å betre matsikkerheit, betre smittevern, sikre helikopterberedskap i Nord-Noreg, og sette på plass ein total beredskapskommisjon, seier Vedum.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) meiner at det er for tidleg å evaluere situasjonen allereie no.

– Mange vil no evaluere koronaepidemien. Det skal vi gjere grundig. Men å gjere det midt i ei krisehandtering, er verken riktig eller mogleg, seier Mæland.

Ho understrekar at landet står overfor ein heilt ny situasjon, og at regjeringa lærer heile tida.

– Vi kjem garantert til å finne forbetringspunkt og spørsmål der vi kunne prioritert annleis. Men no må vi først handtere, seier ho.

