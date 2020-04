Undersøking: Fleire et meir usunt etter koronakrisa

innenriks

Det viser ei undersøking frå Norsk Koronamonitor utført av Opinion.

– I den grad vi har endra matvanar etter koronautbrotet, er saka dessverre slik at vi veldig sannsynleg har enda opp med å ete mindre sunn mat, seier seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

2.642 nordmenn er intervjua om matvanar etter koronautbrotet.

Jo større familie, desto meir usunn mat, ifølgje undersøkinga.

I hushald med fire eller fleire personar har 25 prosent ete mindre sunn mat, medan 8 prosent har ete sunnare.

Verken utdanningsnivå eller kvar i landet ein bur har stort å seie.

– Uansett utdanningsnivå, opplyser minst dobbelt så mange om dårlegare matvanar framfor betre, og endringane er aller mest negative for dei med høgast utdanning, seier Askheim.

Alder kan likevel ha ein viss innverknad. Dei yngste har i større grad endra matvanane i negativ retning.

Blant dei under 30 år seier heile 31 prosent at dei et mindre sunn mat, medan berre 9 prosent har vorte sunnare. Alle aldersgrupper under 60 år gir opp å ete mindre sunn mat no enn før koronautbrotet.

Blant dei over 60 år seier omtrent like mange at matvanane har heller vorte betre enn dårlegare, og dei fleste i denne aldersgruppa opplyser at matvanane er uendra etter koronautbrotet.

(©NPK)