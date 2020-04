To tidlegare fiskeriministrar må møte som vitne i retten

innenriks

Det er reiarlaget Hav Line som kallar inn dei to tidlegare fiskeriministrane og Frp-statsrådane i saka reiarlaget har teke ut mot staten, skriv E24.

Bakgrunnen for søksmålet er at slakteskipet Norwegian Gannet frå sommaren av ikkje lenger får drive med ein dispensasjon som gjer at dei kan ta all fisken til Danmark, sortere der og ta eventuell prodfisk med tilbake til Noreg for feilretting her.

Prodfisk er, i motsetning til superior, den dårlegaste laksefisken og kan ikkje eksporterast ut av EØS. Typiske teikn for denne kan vere kjønnsmodning, sår, misdanningar eller «grove behandlingsfeil».

Hav Line meiner at staten har vingla i saka, og at det er eit politisk vedtak som kan føre til at skipet må i opplag og 100 sjøfolk mistar jobben.

Staten på si side avviser totalt kravet.

Rettssaka skulle starta opp for to veker sidan, men vart utsett på grunn av koronatiltaka og startar no opp i Bergen tingrett 27. april.

(©NPK)