Tina Bru håper oljekutt skal stabilisere prisane

innenriks

– Eg trur det er opplagt for alle at den situasjonen vi står i no, er ekstraordinær, seier olje- og energiministeren til NTB.

Saman med statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) deltok ho tysdag ettermiddag på eit innspelsmøte med olje- og gassnæringa i Noreg.

Bru legg ikkje skjul på at situasjonen er krevjande.

– Men det er grunn til å håpe og tru at den avtalen som no er inngått mellom landa i Opec+, i kombinasjon med at vi gradvis òg vil få meir aktivitet i den globale økonomien etter kvart som smitteverntiltaka blir heva, vil bidra til at prisen stabiliserer seg på sikt, seier Bru.

Solberg minner om at Noreg framleis har ei god «støytpute» i Oljefondet.

– Og så trur eg nok at hovudfokuset vårt ikkje er på dei kortsiktige endringane, men på dei langsiktige konsekvensane av den uvissa vi har no, seier statsministeren.

Bru har frå før varsla at Noreg vil vurdere å støtte oppunder semja frå Opec+ med eit einsidig kutt i norsk produksjon.

(©NPK)