Strid om tryggingsklarering endar i retten

Sivilingeniøren krev ifølgje Teknisk Ukeblad erstatning og oppreisning. Han meiner at eit vedtak frå Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) i 2018 om at han mista tryggingsklareringa, er ugyldig.

Saka skal opp i Oslo tingrett onsdag.

Forskaren vart nekta ny tryggingsklarering fordi NSM fann at tilknytinga hans til Russland gjennom kona og familien hennar, og pressgrunnlaget tilknytinga kunne medføre, innebar ei sårbarheit som ikkje lét seg foreine med å ha tryggingsklarering, ifølgje sluttinnlegget Forsvarsdepartementet har sendt til retten.

Forskaren har inngått ein sluttavtale med Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) og har framleis etterlønn frå forskingsinstitusjonen, men han kjem snart til å stå utan inntekt. Han saksøkte Forsvarsdepartementet rett før jul i 2019 og krev no skjønnsmessig erstatning.

Sivilingeniøren meiner at han er utsett for saksbehandlingsfeil, fordi det ikkje vart gjennomført ein tryggingssamtale med han før vedtaket. Han meiner òg at vedtaket er gjort på manglande grunnlag.

