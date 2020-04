Stavanger skal teste fleire

innenriks

Smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger seier dei aukar testkapasiteten så mykje som nødvendig.

– Det første vi gjer, er å leggje til WHO sin definisjon for mistenkte tilfelle i tillegg til FHI sin definisjon. Det vil seie at folk med feber og minst eitt anna luftvegssymptom no kan testast, seier han til Stavanger Aftenblad.

I første omgang skal personar med akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller som er kortpusta bli testa dersom dei har behov for innlegging, er pasient på ein helseinstitusjon, er tilsett i helsetenesta, er over 65 år og har ein underliggande, kronisk sjukdom eller har vore i nærkontakt med ein person som har stadfesta covid-19-smitte.

Gradvis vil Stavanger kommune teste alle med luftvegssymptom, også dei utan feber, skriv avisa.

