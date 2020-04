SV tvingar partia til å ta stilling til Moria-flyktningar

innenriks

Forslaget frå SV om å hente 1.500 barn frå flyktningleirar i Hellas splittar regjeringspartia og Arbeidarpartiet, skriv Aftenposten.

Forslaget vart vedteke behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen måndag, og no må partia ta standpunkt til det omstridde flyktningspørsmålet. Til no har Høgre, Frp og Ap sagt nei, medan Venstre og KrF er samd med SV i saka.

– Vi må ikkje stille oss på feil side i Europa saman med dei mest ekstreme, nasjonalistiske kreftene som vil stengje grensene, seier SVs Karin Andersen til avisa.

Får ikkje støtte frå KrF og Ap

KrF kjem ikkje til å støtte forslaget, opplyser parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan. Partiet vil heller jobbe gjennom regjeringa for å få gjennomslag der.

Ap har hausta kritikk for standpunktet i debatten om Moria-flyktningane. Både innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani og leiar Jonas Gahr Støre har stått fast på at FNs kvoteflyktningar bør prioriterast framfor flyktningar frå leirar i Hellas.

Partiet kjem ikkje til å stemme for SVs forslag og jobbar ifølgje TV 2 med ei løysing for å sameine fløyene i partiet. Ap vil be regjeringa om å delta i ei løysing der FN vel ut dei mest sårbare flyktningane frå Moria og andre leirar som kan sendast til Noreg.

Løysinga skal ha vorte drøfta på Aps sentralstyremøte måndag og skal opp til behandling i stortingsgruppa til partiet onsdag, skriv kanalen.

Flyktningtopp

17. mars stoppa FN mellombels all overføring av FN-flyktningar frå avsendarland til mottakarland.

– Det FN ber oss om no er ikkje kvoteflyktningar, men om å evakuere barn og sårbare frå Hellas. Det må Ap ta standpunkt til og ikkje late som om det er mogleg å heller ta imot kvoteflyktningar no, seier Andersen til Aftenposten.

Ho skuldar Ap for å «dilte etter Erna» fordi Støre sa at partiet ikkje kjem til å motsetje seg at regjeringa eventuelt bestemmer seg for å hente menneske frå Hellas.

Vil hente kvoteflyktningar

På dei greske øyane i Egearhavet skal det ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar, vere om lag 2.000 barn utan foreldre.

I ein kronikk i VG tysdag skriv Gharahkhani og Støre at Arbeidarpartiet støttar at Noreg tek sin del av flyktningane dersom det finst ei løysing der «folk hentes ut av leirene på en ordnet måte – og der leirene ikke fylles opp igjen dagene etter».

Ap-politikarane gjentek òg oppfordringa til regjeringa om å hente kvoteflyktningane som det er bestemte at Noreg skal ta imot i år.

– 750 er allereie klargjort, men står på vent. Dei må hentast, og det må skje no, skriv Gharahkhani og Støre.

(©NPK)