SV og Sp: Røe Isaksen fann påskot for å delta på seminar

innenriks

Den tidlegare næringsministeren får kritikk frå opposisjonen for å ikkje ha vore open.

– Det verkar som om han har planlagt heile USA-turen fordi han skulle vere med på seminaret, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Stod ikkje i kalenderen

Vedum meiner Isaksen framstiller det som om han nytta høvet til å vere med på Tangens samling «Back to university» sidan han likevel var i USA på den tida – men at det i røynda var motsett.

– Viss det var medvite planlagt, så er det naturleg at han ikkje vil ha openheit rundt det. Dette viser at han sjølv hadde eit ønske om å halde det skjult, seier Vedum.

Programmet for USA-besøket til Isaksen stod som normalt i den offisielle kalenderen frå statsråden, men det stod ikkje noko om at han skulle til seminaret til Tangen på tampen av reisa. Dette har han no orsaka.

– Konstruert program

Også SV seier det er openbert at Isaksen har laga seg eit program for å delta.

–⁠ Det meiner eg vitne om at han har mista gangsynet. Han skjønner sjølv at ein tur til USA ikkje ville vore nok for å reise på dette seminaret, men han har konstruert eit program for å delta på eliteseminaret til Tangen, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til TV 2.

Isaksen orienterte tysdag om prosessen heilt frå invitasjonen frå mangemilliardæren og hedgefondforvaltaren Tangen dumpa inn i statsrådens eigen innboks.

Allereie halvtanna år før arrangementet (mai 2018) svara Isaksen at dette var noko han gjerne ville vere med på, men at han skulle sjekke med departementet først. På dette tidspunktet var det ikkje planlagt nokon reiser til USA for statsråden.

– Som eg har sagt tidlegare, ville eg ikkje reist eins ærend til USA berre for ein einskildståande konferanse, sa Isaksen.

Trassa fagavdelinga

Fagavdelinga i departementet meinte at seminaret ikkje skulle prioriterast, men Isaksen trassa rådet deira.

– Det skjer nærast kvar veke at fagavdeling og politisk leiing har ulike vurderingar av om eit arrangement bør prioriterast eller ikkje, sa Isaksen, som står ved avgjerda si om at det var relevant.

I desember 2018 takka Isaksen formelt ja til invitasjonen. Og med det starta arbeidet med eit breiare program for eit lengre USA-besøk. Isaksen seier han høgst sannsynleg ville reist til USA uansett, men ikkje nødvendigvis på det tidspunktet.

– Det er både vanleg og fornuftig at reiser og arrangement blir planlagde på denne måten, og at vi koplar saman prioriterte og ønskte besøk til større reiser, seier han.

(©NPK)