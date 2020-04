Russen lagar eigne koronaknutar

innenriks

– Vi tenkte at det hadde vore gøy med eit sett koronavennlege knutar for den russen som likevel vil byrje å feire litt roleg no, så kan dei ha noko gøy å gjere under karantenetida, seier russepresident Johann Schwenke Rief i Oslo og Viken til NRK.

Blant dei nye knutane er å stå på gata i éin time og dele ut gratis Antibac, medan ein annan er å gjennomføre handletur for eldre som ønskjer det – alle med trygg bruk av hanskar og munnbind. Ein annan koronaknute er å ta bilete av fem medruss med to meters avstand og oppmode i sosiale medium til «å vente med å rulle til det er trygt».

Store arrangement er forbodne fram til 15. juni, og russen i Oslo og Viken håpar at dei kan ha russefeiringa si frå natt til 16. juni.

