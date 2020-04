innenriks

Sejersted seier til Dagens Næringsliv at han leidde ein debatt på seminaret om korvidt store vestlege museum bør returnere kunst og historiske gjenstandar til landa dei opphavleg kjem frå.

– Det er ikkje eit spørsmål som har noka tilknyting til min embetsførsel, seier Sejersted til DN.

– Eg deltok på turen som privatperson, med sambuaren min, etter invitasjon frå Nicolai Tangen, som er ein nær venn og som dekte alle kostnader. I den forstanden kan ein sjå på deltakinga mi på turen som ei gåve frå ein privat venn. Eg har vurdert dei skattemessige sidene av dette, men så langt eg kan vurdere, utløyser ikkje private gåver som dette skatteplikt, seier regjeringsadvokaten.

Regelen er at vennegåver ikkje må skattast av, men dersom verdien er over 100.000 kroner må dei likevel rapporterast til skattestyresmaktene.

Sejersted seier at han ikkje veit kor mykje Tangen betalte for turen hans, men at han har gjort eit grovestimat for kva det vil koste å dra på ein slik tur.

– Det blir eit betydeleg beløp, men langt under 100.000, sjølv om ein bereknar business-billett (som eg elles svært sjeldan flyg, og aldri privat). Gitt at dette sikkert kan diskuterast, kan det uansett vere naturleg at eg orienterer om turen når eg sender inn skattemelding for 2019. Uansett er det så langt eg kan vurdere ikkje skatteplikt for private gåver som dette, seier Sejersted.

