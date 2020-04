Røe Isaksen betalte ikkje for hotell på Tangen-seminar

innenriks

Tidlegare har Røe Isaksen, som då var næringsminister, kunngjort at reise og hotell vart betalte av departementet, men at måltid vart dekt av Tangen.

Sidan det har dukka opp mange spørsmål dei siste dagane, har departementet gått gjennom rekningane på nytt.

Røe Isaksen sa på ei pressebrifing tysdag at han først vart merksam på feilen måndag.

– Det er heilt klart at departementet skal betale for hotellet, det står òg i reiserekninga mi. Men ved ein feil har dei ikkje betalt rekninga, og det blir det ordna opp i no, sa han.

(©NPK)