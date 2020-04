Postnord kallar tilbake alle permitterte

innenriks

– Noreg er i ferd med å opne opp att, det er det ingen tvil om. Vi endrar framtidsutsiktene våre og kallar tilbake alle permitterte. Vi har no større omsetnad enn same periode i 2019, seier administrerande direktør Robin Olsen i ei pressemelding.

I vekene etter at styresmaktene innførte restriksjonar merka bedrifta ein kraftig nedgang i varevolumet med ein gong. Men tysdag opplyser Postnord at sterk vekst i netthandel og større aktivitet i fysiske butikkar gjer at vareleveransane no er større enn før koronapandemien.

Olsen seier veksten i vareleveransar frå netthandel har vore meir enn 20 prosent dei to siste vekene.

