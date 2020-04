Ole Ivars-medlemmer for gamle for koronakompensasjon

innenriks

Bandet går glipp av ei rekkje konsertar i år. Normalt kan artistar få kompensasjon gjennom den mellombelse ordninga til regjeringa for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar, men det gjeld ikkje for dei over 67 år, ifølgje VG.

Dermed fell Ole Ivars' låtskrivar, bassist og primus motor William Kristoffersen (68) utanfor ordninga. Det same gjeld bandgründer Ole Ødegård (74) og Arne Willy Foss (73), som vart med i 1965.

– Det eg ikkje kan forstå, og enkelt akseptere, er at dei tapte inntektene våre som sjølvstendig næringsdrivande ikkje kan kompenserast på noko vis, seier Kristoffersen til avisa.

Ifølgje Kristoffersen har Ole Ivars fått minimalt med offentleg stønad gjennom sine 56 år på vegen.

– Dette fører til at vi økonomisk blir straffa hardt som kulturarbeidarar. Alle er såpass friske at vi har halde fram vidare ut over den tida vi trong. Pensjonen hadde vi sjølvsagt fått uansett. Eg har inga forståing for at vi må finne oss i dette, seier han.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet seier at aldersgrensa speglar regelverket frå folketrygda.

– Aldersgrensa heng saman med at alle har krav på alderspensjon frå folketrygda frå 67 år, seier han.

