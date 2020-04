Noreg og Nederland skal byggje militære nanosatellittar

innenriks

Bygginga og oppskytinga er eit resultat av eit samarbeid dei to landa har om strategisk militært forskingssamarbeid (Smart) – ein avtale som vart skriven under i 2015, opplyser Forsvarets forskingsinstitutt (FFI).

Dei to nanosatellittane, som veg under ti kilo, har fått namna Birkeland og Huygens. Dei skal flyge i tandemformasjon i låg polar bane, rundt 600 kilometer over jorda.

Formasjonsflyging er, i tillegg til å samle inn radarinformasjon frå rommet, hovudoppgåva til dei to satellittane. Forskarane vil eksperimentere med ulike avstandar mellom satellittane.

– Når satellittane flyg i formasjon og fangar opp same radarsignal, kan vi få meir nøyaktig informasjon om kvar radarsignalet kjem frå. Systemet skal fungere same kva vêr det er på overflata, seier seniorforskar Tonje Nanette Hannevik ved FFI.

Målet er å få ei betre oversikt over skipstrafikk i norske farvatn, også skip som ikkje ønskjer å bli oppdaga.

