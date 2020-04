innenriks

– Vi skulle sjølvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanleg, men fylka har vore tydelege på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamenar. Det viktigaste for elevane i vidaregåande er at dei får ei grundig standpunktvurdering og vitnemål, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Frå før av er alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule avlyste. No avlyser regjeringa òg alle ikkje-skriftlege eleveksamenar i vidaregåande skule.