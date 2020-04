Måling: Rundt halvparten trur koronaepidemien i Noreg varer til jul

innenriks

Det kjem fram i Infacts vekevise undersøking om koronatiltaka i Noreg, som blir utførte på vegner av Nettavisen og Amedia.

3.098 personar er intervjua i undersøkinga frå måndag.

12,4 prosent svarer at det er for mykje tiltak her i landet. Det er opp 1 prosentpoeng frå dei to siste vekene.

Flest i Nordland meiner tiltaka er for strenge, følgd av Agder og Rogaland. Færrast i Vestland og Innlandet meiner det er for mange tiltak.

Framleis har folk flest stor tillit til styresmaktene. Dessutan er det færre denne veka som svarer at dei fryktar for helse, økonomi og eldre slektningar.

Fleire er førebudde på ein langvarig koronaepidemi.

48,6 prosent svarer at dei trur koronaepidemien i Noreg vil vare til jul, medan 18,6 meiner han vil vare i fleire år. 14,5 prosent trur at han vil vare fram til sommaren.

Måndag er det færre som meiner at det ikkje er nok tiltak i Noreg. 12,6 prosent svarer at det er for lite tiltak, ned frå 15,8 prosent sist måndag. Flest i Troms og Finnmark meiner tiltaka er for svake.

Generelt er nordmenn fornøgde med tiltaket til styresmaktene. 66,9 prosent meiner det er innført passe med tiltak, opp frå 64 prosent førre veke.

