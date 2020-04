Koronautbrotet gir millionsmell for DN-eigar NHST

innenriks

I ei pressemelding skriv NHST Media Group at publikasjonane til konsernet opplevde auka trafikk på nett og auka sal av digitale abonnement.

– Samtidig fall reklameinntektene og salet av andre kommersielle tenester betydeleg, skriv konsernet.

Driftsinntektene til konsernet enda på 281,2 millionar kroner i første kvartal, ned 3,5 prosent samanlikna med første kvartal 2019. Nedgangen kom hovudsakleg av ein reduksjon i annonseinntektene på omtrent 10 millionar kroner. Før skatt enda resultatet i første kvartal på minus 83,5 millionar kroner.

– Vi skulle gjerne sett det annleis. Det vi er fornøgde med, er at det underliggande resultatet, samanlikna med same periode i fjor, viser ei forbetring på 10 millionar. Inntektene i første kvartal er sterkt prega av oljeprisen og koronakrisa, seier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask til Medier24.

(©NPK)