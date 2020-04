innenriks

Skadeomfanget er ikkje kjent, opplyser politiet i Agder på Twitter.

Det var ved 12.30-tida tysdag ettermiddag at nødetatane fekk melding om brannen. Brannvesenet opplyser til Fædrelandsvennen at det har brunne i eit område med tre og kratt i Faråsan i Kvinesdal.

Like før klokka 14 opplyste utrykkingsleiar Roy Svendsen i Brannvesenet Sør at brannen er under kontroll.

Området som tok fyr, er på rundt 50 kvadratmeter.

(©NPK)