FN-ambassadør forsvarer deltaking på luksusseminar

– Eg vurderte denne invitasjonen frå første stund som ein fagleg relevant konferanse for meg som norsk ambassadør å delta på, seier Juul i ei skriftleg fråsegn om saka.

Men opphaldet skulle vore betalt av FN-delegasjonen, understrekar ho.

– Arrangøren organiserte overnatting, men ikkje transport. Opphaldet skulle vore betalt for av FN-delegasjonen, men ved ein beklageleg feil skjedde ikkje det. Det burde eg sørgd for at skjedde. Eg vil ta initiativ til at dette blir ordna opp i, seier Juul.

Den erfarne diplomaten legg til at ho i det heile ikkje var kjend med at Tangen kunne vere aktuell for jobben som ny sjef for Oljefondet.

FN-delegasjonen varsla allereie søndag at delegasjonen no vil ta rekninga for opphaldet.

