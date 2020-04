innenriks

Nedgangen er særleg tydeleg for mage–tarm-infeksjonar, viser tal frå MSIS-registeret.

Talet på meldingar til MSIS er her redusert frå 221 i dei første to vekene i april i fjor til 43 i same periode i år. Det svarer til ein nedgang på over 80 prosent, skriv Folkehelseinstituttet i statusrapporten på tysdag for koronasmitte.

– Nedgangen kan kome av smitteverntiltaka i samband med koronaepidemien, til dømes betre handhygiene, og at færre blir smitta på reise i utlandet, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Også meldingar om gonoré har gått ned frå 62 meldingar i første halvdel av april i fjor til 13 meldingar i same periode i år.

– Det er som venta sidan utestader er stengde, og færre har vore på reise. Men noko av nedgangen må truleg òg kome av redusert testing, seier Vold.

