innenriks

Politiet fekk melding om brannen klokka 7.23 tysdag morgon.

Nødetatane rykte ut, og det vart meldt om full fyr i heile bygd og stor røykutvikling.

– Det er eit kommunalt leilegheitsbygg som er i brann, sa operasjonsleiar Ronny Samuelsen i Aust politidistrikt til NTB like før klokka 8.

Like før klokka 8.30 melde politiet at brannvesenet hadde gjort eit søk i bygget og at dei går ut frå at ingen var heime då brannen braut ut.

