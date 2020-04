Bioteknologilova blir behandla i slutten av mai

innenriks

Framstegspartiet inviterte i mars Arbeidarpartiet og SV til eit forlik om bioteknologi på Stortinget. Saka vart sett på vent då koronapandemien slo inn i Noreg, men no har Stortinget teke opp att saksbehandlinga.

Sist veke sa SV ja til eggdonasjon, assistert befruktning for einslege og ja til tidleg ultralyd. Partiet sikrar dermed fleirtal på Stortinget saman med Ap og Frp for forslaga. Det betyr at opposisjonen endrar bioteknologilova på fleire punkt som går mot linja til regjeringa.

Saksordførar Åshild Bruun-Gundersen (Frp) viser til behovet for å liberalisere ei bioteknologilov som har stått stille i 16 år.

– Vi har dårleg tid på vegner av familiar som i dag er ufrivillig barnlause, eller som ønsker å få tilgang på meir informasjon om sitt eige svangerskap, seier ho til NTB.

Trass koronaforseinkinga har Bruun-Gundersen framleis mål om å få sett i verk ei ny lov 1. juli i år.

(©NPK)