32 ordførarar krev oljegrep frå regjeringa

innenriks

– Vi ber om at regjeringa no set inn tiltak som vil avhjelpe den dramatiske situasjonen for Noregs viktigaste næring, heiter det i oppropet, som er signert av ordførarane i mellom anna Stavanger, Bergen, Bodø, Ålesund, Sandnes, Haugesund, Trondheim og Kristiansand.

Brevet er sendt til statsminister Erna Solberg (H), olje- og energiminister Tina Bru (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), finanskomiteen på Stortinget og partileiarane.

– Fleire norske kommunar blir i dag ramma av ei dobbel krise, både covid-19-pandemien og den globale oljekrisa. Dei fleste har allereie stor arbeidsløyse, men for kommunar som har eit næringsliv med vesentleg olje- og gassrelatert verksemd, er situasjonen endå meir alvorleg, skriv ordførarane.

– Bør endrast snarast

Dei meiner at tiltaket som vil ha mest å seie for å sikre arbeidsplassar innanfor olje- og gassnæringa, er å forskotere skattefrådraget til selskapa.

– For å stimulere olje- og gassbransjen som er i ei djup krise på grunn av låg oljepris og koronakrisa elles, bør Stortinget snarast endre skattereglementet og innføre avskrivingar same år som investeringa blir gjord. Næringa treng stabilitet i aktivitetsnivået, og ikkje minst sikre fagkompetansen, arbeidsplassane og rekrutteringa, seier Stavanger-ordførar Kari Nessa Nordtun (Ap), som har gått i bresjen for initiativet.

Ordførarane meiner at skatteendringane vil gjere fleire investeringar lønnsame, noko som igjen kan bidra til å halde tilsette i arbeid i leverandørindustrien.

– Til dømes veit vi at Aker BP vil kunne setje i verk eit prosjekt dersom ein får gjennomslag for desse endringane. Det er estimert at utbygginga av prosjektet vil generere 3 000 årsverk, heiter det.

– Vil gi betre likviditet

I tillegg blir det vist til at Equinor har 20 større prosjekt i Noreg som kan startast innan utgangen av 2022.

– Dette er eit målretta forslag som straks vil få effekt fordi det vil gi selskapa betre likviditet og forbetra prosjektøkonomi som bidreg til å halde oppe aktiviteten på norsk sokkel. Det vil skape aktivitet i leverandørindustrien som vil bidra til å sikre arbeidsplassar i kommunar over heile landet, skriv ordførarane.

Her er den fullstendige lista over kommunane som har signert oppropet: Alstadhaug, Alver, Asker, Aukra, Aure, Austrheim, Bodø, Bergen, Eigersund, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Herøy, Kongsberg, Kristiansand, Porsgrunn, Lindesnes, Rana, Randaberg, Stjørdal, Verdal, Sør-Varanger, Sandnes, Stavanger, Gjesdal, Trondheim, Tysvær, Ulstein, Øygarden, Sola, Stord, Ålesund.

(©NPK)