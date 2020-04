10.000 verksemder har søkt om koronastønad

innenriks

– Vi har no gjennomført dei første utbetalingane. Vedtak og utbetaling blir fortløpande følgde opp, seier skattedirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding tysdag.

Over halvparten har til no fått godkjent søknadene sine, medan enkelte bedrifter har fått avslag.

For lågt omsetningsfall, stønadssum under minstesummen (5.000 kroner) og uoppgjorde restansar er hovudårsakene til avslaga. For å kunne få tilskot frå kompensasjonsordninga må føretaka oppfylle fleire kriterium.

Opplysningar om verksemder som får kompensasjon, vil bli gjorde tilgjengelege i ei innsynsløysing som skal vere klar denne veka.

– Openheit og tillit er blant hjørnesteinane i skatteforvaltninga. Dei same prinsippa vil liggje til grunn for kompensasjonsordninga. Det blir lagt opp til å gi alle innsyn i kva verksemder som får stønad og kor mykje pengar dei får, seier skattedirektøren.

