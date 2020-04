Utdanningsforbundet håpar alle elevar er tilbake på skulen før sommaren

innenriks

– Dersom erfaringane etter den gradvise gjenopninga av barnehage og skule tilseier at dette lèt seg gjere utan at vi får auka smitte, er det veldig sannsynleg, seier leiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, i ein e-post til NTB.

Han peikar på at signala frå regjeringa har vore tydelege.

– Statsråden (Guri Melby, journ.merk.) har vore heilt klar i ønsket sitt om å opne heile sektoren dersom erfaringane tilseier at det er forsvarleg. Derfor blir det no avgjerande viktig at utviklinga blir følgd tett, og at dei erfaringane ein får, blir tekne omsyn til, seier Handal.

Måndag om éi veke blir skulane opna for 1.–4.-klassingane. Når resten av elevane kan kome tilbake, er likevel eit ope spørsmål, særleg med tanke på at sommarferien rykkjer stadig nærare, og det truleg vil ta fleire veker før det blir klart om koronaepidemien veks som følgje av gjenopninga av barnehagane og skulane.

Skulane vil samtidig stå overfor ei rekkje utfordringar når det gjeld å både ta vare på smittevernet og dei pedagogiske aspekta ved undervisinga, påpeikar Handal.

– Dette vil krevje ein ekstra ressursinnsats, som kommunane må kompenserast for. Det kan til dømes handle om ekstra reinhald, større utgifter til skuleskyss og forsterka pedagogisk bemanning for å dekkje opp både heimeundervisning og skulebaserte tilbod samtidig, seier Handal.

