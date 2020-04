Styresmaktene: Maks 15 elevar per lærar i småskulen

innenriks

– Eg er veldig glad for at elevane får komme tilbake til skulen igjen. Skulen er viktig for trivselen til barn og unge, læring og utvikling. For dei fleste vil det bli godt å få ein meir normal kvardag saman med venner i klassen og lærarane, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

27. april opnar skulane og SFO for 1.–4. trinn og nokre grupper yrkesfagelevar. No er rettleiarane for korleis skulane kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare.

Her ber styresmaktene skulane organisere i mindre grupper, til dømes maksimalt 15 elevar per lærar for 1.–4. trinn.

– For dei yngste elevane og elevar med særskilde behov er det vanskeleg å regulere avstand til andre. Då blir det viktigaste tiltaket å avgrense talet på nærkontaktar til kvar elev og tilsett, til dømes ved å ha mindre grupper og ha faste tilsette for kvar gruppe/klasse, heiter det i rettleiaren.

Styresmaktene har òg komme med rettleiarar for 5.–7. trinn, ungdomstrinnet og vidaregåande, sjølv om det endå ikkje er sett nokon dato for når elevane her skal tilbake.

Frå 5.–10. trinn blir det tilrådd maksimalt 20 elevar per lærar, medan det på vidaregåande ikkje er sett noka maksgrense. Det blir likevel tilrådd å avgrense storleiken på elevgruppene der det er mogleg.