Sentralbanksjefen: Absolutt inga kopling mellom konferanse og Tangen-tilsetjing

– Det er veldig godt for meg å kjenne sanninga. Å vite kva som er sant, sa sentralbanksjef Olsen då han gjesta Politisk kvarter på NRK måndag morgon.

– Sanninga er at det er og var absolutt inga kopling mellom den turen, og den prosessen og dei vurderingane som vart gjorde rundt tilsetjinga av Nicolai Tangen, heldt han fram.

Det er Olsen som har leidd prosessen som enda med at milliardæren Tangen vart tilsett som ny sjef for Oljefondet. I helga avslørte VG at den påtroppande sjefen i november i fjor arrangerte ein luksuriøs konferanse i USA og at mange prominente nordmenn deltok. Mange av dei fekk påspandert både reise og opphald.

Hovudjegerfirmaet Russell Reynolds handterte tilsetjinga av ny oljefondssjef på vegner av Noregs Bank. Olsen veit ikkje korleis Tangen hamna på blokka til hovudjegerfirmaet.

– For å ta Nicolai Tangen konkret. Vi veit ikkje kven han vart spelt inn av, eller korleis kontakten skjer. Men han er ein storleik og ein kapasitet og dei hadde openbert kjennskap til kvalifikasjonane hans, seier Olsen.

Noverande oljefondssjef Yngve Slyngstad var blant deltakarane på konferansen Tangen arrangerte.

– Yngve Slyngstad var ikkje med i prosessen med å tilsetje etterfølgjaren sin i det heile. Det kan eg seie med handa på hjartet, fordi eg leier hovudstyret og eg leidde utvalet styret sette ned for å vurdere kandidatar, seier sentralbanksjefen.

