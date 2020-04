SV vil ikkje forlengje kriselov – men fleirtalet seier ja

innenriks

SV ønskjer likevel å vidareføre forskriftene som er vedtekne under lova, éin månad til.

– Ei slik fullmaktslov bør vi berre ha viss ho er heilt strengt nødvendig, og det er ho ikkje lenger, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

Stortingets særskilde koronakomité gir frå seg innstillinga si om lova på eit møte måndag ettermiddag.

Etter det NTB forstår, vil forlenginga av lova bli godkjend, sidan både Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og Miljøpartiet Dei Grøne stiller seg bak regjeringsforslaget. Senterpartiet og Raudt går til liks med SV mot å vidareføre lova.

Innstillinga skal behandlast første gong i Stortinget tysdag og andre gong fredag.

Neppe forlengd noko meir

Lysbakken understrekar at SV var med på å vedta koronalova og stort sett er nøgde med korleis ho har vorte brukt.

– Det er positivt at regjeringa signaliserer at lova ikkje skal brukast ofte, og at ho neppe blir forlengd etter 27. mai, meiner han.

– Men det viser samtidig at behovet for ei slik lov ikkje er like sterkt, og derfor bør vi gå tilbake til normal lovbehandling raskast mogleg.

I tida framover skal regjeringa finne eit alternativt rettsgrunnlag for forskriftene som skal vare lenger enn til 27. mai, mellom anna ved å fremje proposisjonar til Stortinget.

Brei støtte

Eit samla Storting stilte seg bak koronalova då ho vart vedteken i slutten av mars.

Lova gir regjeringa vide fullmakter til å køyre gjennom forskrifter ho meiner er nødvendig for å handtere koronakrisa.

Stortinget stramma likevel inn det opphavlege forslaget frå regjeringa betydeleg. I tillegg til at ho varer kortare, kan éin tredel av stortingsrepresentantane stanse ei forskrift innan eitt døgn etter at ho er sett fram.

Så langt er fleire tital mellombelse forskrifter innførte med heimel i lova, medan nokre få er stansa av dei folkevalde.

