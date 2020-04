Risikoavlastning skal sikre produksjonen hos grøntprodusentane i koronakrisa

innenriks

Staten har vorte samd med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag om ei utviding av avlingsskadeordninga. Dermed omfattar ho òg avlingssvikten som følgje av mangel på arbeidskraft.

– Endringa i avlingsskadeordninga som partane no er samde om, skaper tryggleik for bøndene som produserer frukt, bær, grønsaker og poteter. Det er viktig at den planlagde produksjonen blir sett i gang for å sikre den norske marknaden gode, norske produkt framover, seier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Utvidinga inneber ei heving av den maksimale utbetalinga til to millionar kroner. Ordninga gjeld for innhaustingssesongen 2020.

