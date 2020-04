Regjeringa utset innreise ved opphaldsløyve

innenriks

– Regjeringa meiner at innreiserestriksjonar førebels er eit nødvendig tiltak for å verne folkehelsa. Det tyder at søknader om opphaldsløyve kan behandlast i tråd med regelverket, men at det inntil vidare blir sett restriksjonar på innreise ved innvilging av opphaldsløyve, seier justisminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Utlendingsforvaltninga har nedprioritert behandling av utanlandssøknader på grunn av koronatiltaka. Dei har heller ikkje skrive ut innreisevisum til visumpliktige utlendingar som allereie har fått opphaldsløyve i Noreg.

Det vil vere aktuelt med unntak når det gjeld mindreårige som vil bli utan nødvendig omsorg dersom innreise blir nekta. I tillegg vil det kunne gjerast unntak for familiegjenforeiningar.

(©NPK)