Røde Kors stiller ut den einaste attverande kvite bussen i Noreg

20. april (måndag) var det 75 år sidan dei kvite bussane køyrde rundt 4.000 skandinaviske fangar ut frå den tyske konsentrasjonsleiren i Neuengamme til fridom i heimlanda sine.

120 kvitmåla bussar med eit tydeleg raud kross henta fangane – og bussen som no står utstilt i Oslo, vart brukt i aksjonen. Røde Kors, som stod sentralt i redningsaksjonen, eig i dag bussen, den einaste attverande i Noreg.

– Aksjonen med dei kvite bussane er ein av dei største humanitære operasjonane som nokosinne er gjennomført i norsk og skandinavisk historie, sa generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors under opninga.

Opninga vart på grunn av koronasituasjonen strøymd på Facebook.

– Holocaust er ein skamplett på det kollektive samvitet vårt, også i Noreg. I ei tid då antisemittismen aukar i Europa og verda, har vi eit ansvar for at kunnskapen om folkemordet lever vidare, sa statsminister Erna Solberg (H) på video under opninga.

