Oslo Børs fell måndag morgon

Det skjer etter at fleire børsar i Asia har gått ned. Nikkei-indeksen i Tokyo enda ned 1,2 prosent.

Nordsjøolje blir omsett måndag morgon for rundt 27,3 dollar fatet på spotmarknaden – ein nedgang på rundt 3,7 prosent.

– Frykta for at overfylte oljelager kan bli ein realitet byrjar å søkke inn i marknaden. Trass i Opec kutta nær 10 millionar fat per dag, er det framleis 10–20 millionar fat per dag overproduksjon i marknaden som følgje av det enorme bortfallet av etterspurnad, seier Nordea-analytikar Joachim Bernhardsen.

