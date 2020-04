Norwegian-sjefen: Dette har vore ei ekstremt tung avgjerd

innenriks

På ein pressekonferanse måndag ettermiddag kommenterte konsernsjefen Jacob Schram konkursen i fire bemanningsselskap som Norwegian har brukt til å tilsetje pilotar og kabinpersonale i Sverige og Danmark.

1.571 pilotar og 3.134 kabintilsette i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia og USA blir ramma. Dei rundt 700 pilotane og 1.300 kabintilsette med base i Noreg, Frankrike og Italia blir ikkje råka.

– Dette har vore ei ekstremt tung avgjerd. Eg vil orsake på det sterkaste overfor medarbeidarane som blir råka, sa Schram.

Han trekte fram at koronasituasjonen har ført til så godt som full stopp for flygingane til selskapet, og at det var heilt nødvendig å kutte kostnader så fort som mogleg.

Håpar å opne att

Norwegian-selskapet som eig flya og rettane til ruter i Sverige, blir ikkje råka, og Schram opnar for å kunne starte opp att der. Det kan først skje når reiserestriksjonane mellom landa er fjerna og folk byrjar flyge att.

Han understrekar òg at det må skje stegvis, og legg til at dei ser på Norden som kjernemarknaden sin.

Schram seier han har vore i kontakt med regjeringane både i Sverige og Danmark og bede om hjelp til å handtere situasjonen.

– Vi ønskjer å bli behandla likt med konkurrenten SAS, seier han.

Sjølv om den svenske og danske staten er medeigarar i SAS, meiner Norwegian-sjefen at dei burde kvalifisere til statleg stønad slik at dei kan konkurrere på like vilkår.

Han viste òg til ulike permisjonsreglar i Noreg og dei to andre nordiske landa som han meiner har gjort det lettare å handtere krisa i den norske delen av selskapet.

Vil ha lånegarantiar

Norwegian skal ha ekstraordinær generalforsamling 4. mai. Selskapet jobbar med å oppfylle vilkåra som må til for å utløyse statlege lånegarantiar i Noreg. Norwegian kan få tilgang til opptil 3 milliardar kroner, men må mellom anna få lette i rentene frå kreditorane og sikre seg betre eigenkapital.

Norwegian har foreslått å be långivarane om å byte lån mot aksjar i selskapet.

(©NPK)