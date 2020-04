Norwegian-selskap i Danmark og Sverige blir kravde konkurs

innenriks

Pilot- og kabinselskapa i Noreg og morselskapet Norwegian er ikkje råka, opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Avgjerda om å krevje konkurs for Norwegians fire dotterselskap Pilot Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark Aps, Norwegian Cabin Services Denmark Aps og Norwegian Air Resources Denmark LH Aps, vart vedteke av styra i dei respektive selskapa i dag måndag, skriv selskapet.

1.571 pilotar og 3.134 kabintilsette i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia og USA blir råka av konkursen. Dei rundt 700 pilotane og 1.300 kabintilsette med base i Noreg, Frankrike og Italia blir ikkje råka.

– I Noreg har ein permisjonsmoglegheiter som inneber at staten står for lønnskostnadene i ein permisjonsperiode. Dessverre finst ingen slike tilsvarande permisjonsmoglegheiter i Sverige og Danmark, noko som tyder at kostnader ville halde fram sjølv om pilotar og kabinpersonale ikkje er i arbeid, skriv selskapet.

Norwegian har slite tungt som følgje av koronakrisa og reiserestriksjonane har ført til nærast full stopp i trafikken.

– Dette er den verste krisa flybransjen nokosinne har opplevd og vi har gjort alt vi kan for å unngå dette som no skjer med dotterselskapa våre i Sverige og Danmark. Til liks med konkurrentane våre har vi bede om statleg stønad både i Sverige og Danmark. Den første formelle søknaden til svenske styresmakter vart send for ein månad sidan, men det har framleis ikkje kome konkrete forslag til likviditetstiltak.