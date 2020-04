innenriks

Då det kom ut i 1948, kosta det 50 øre i butikken. Dermed er det grunn til å tru at prisstiginga er såpass stor at også Onkel Skrue trekkjer på smilebandet.

Kjøparen måtte ut med 110.725 kroner, ifølgje TV 2.

Prisen bladet vart selt for, er den nest høgaste summen som er betalt for eit norsk Donald-blad. Rekorden vart sett i 2014 då eit blad med den populære Andeby-figuren vart selt på auksjon for 122.500 kroner, inkludert salær.

