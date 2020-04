Noregs Bank skal leggje ut full oversikt over tilsetjinga av Nicolai Tangen

innenriks

– Noregs Bank er elles i ferd med å leggje ut ei full oversikt over tilsetjingsprosessen på nettsidene sine, skriv Tangen i ein e-post til avisa.

Det var VG som i helga skreiv at milliardæren og fondsforvaltaren som tek over som ny sjef for Statens pensjonsfond utland etter Yngve Slyngstad i september, i november 2019 arrangerte eit luksusseminar for ei rekkje norske samfunnstoppar, mellom dei Slyngstad. Same dag melde avisa at Noregs Bank vil undersøkje Slyngstads reise til USA.

No vil altså Noregs Bank offentleggjere ei forklaring om heile tilsetjingsprosessen, skriv Dagens Næringsliv.

