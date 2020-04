Naturvernforbundet reagerer på snøkanon-planar på Fløyen

innenriks

Fløybanen AS ønskjer å produsere snø til å lage ei skiløype for barn på rundt éin kilometer ved Fløyen neste vinter, skriv NRK. I tillegg blir det ønskt på sikt å produsere snø for ei allereie etablert lysløype på fem kilometer.

Naturvernforbundet Hordaland er ikkje noko glade i planane og er urolege for naturen rundt Blåmansvatnet, der ein ønskjer å hente vatnet til snøproduksjonen frå. Rundt 7.000 kubikkmeter vatn må hentast ut, noko som gjer at vasstanden blir senka rundt 30 centimeter.

Fylkessekretær Synnøve Kvamme fryktar at myra rundt vil bli drenert om vatnet blir tappa.

– Det kan påverke økosystemet negativt, fordi myra fungerer som CO2-lager, flaumdempar og habitat for mange artar, seier Kvamme.

Administrerande direktør Anita Nybø i Fløibanen AS understrekar at produksjonen er heilt naturleg.

– Den kunstige snøen er totalt fri for kjemikalium i dette området. Det er vatn frå naturen tilbake til naturen. Eg ser ikkje noka stor utfordring i det, seier Nybø.

