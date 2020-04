Namsfogden fryktar dobling av inkassosaker

innenriks

– Særleg i den spesielle situasjonen vi er i no der så mange plutseleg står utan arbeid og heilt utan skuld kan få betalingsproblem, seier Dey til Dagens Næringsliv.

Regjeringa har vedteke å framskunde endringar i inkassolova på grunn av koronakrisa. Eitt av forslaga er å halvere i gebyr og salær i inkassosaker under 2.500 kroner. For saker over 50.000 kroner blir det føreslått eit kutt på 10 prosent av gebyret.

Namsfogden Oslo, Asker og Bærum meiner ein burde redusert meir i dei store krava, fordi dei høge inkassosatsane gjer det vanskeleg for folk å kome seg på beina igjen.

Over 430.000 er for tida arbeidsledige i Noreg.

I fjor gjekk 45 prosent av inkassosakene til namsmannen, som bestemde lønnstrekk eller pant i eigedelar på vegner av kreditor, skriv DN.

– Med mange arbeidsledige som ikkje greier å betale rekningane sine, så er det ikkje heilt fjernt å tenkje at kanskje ti prosent av sakene i inkassosystemet ikkje løyser seg og må bli sende til namsmannen. Då vil namsmannen ende opp med rundt 100 prosent auke av saker, seier Dey.

