Nybø fekk omvising på regionlageret til matvaredistributøren på Kalbakken i Oslo.

– Her er det kontroll på matvareforsyninga. Varene er på plass, klare til å gå ut til oss forbrukarar. Dei som jobbar her, har sidan koronaen kom, jobba beinhardt for å sørgje for at vi har nok varer i butikkane, seier næringsministeren til NTB.

– Ingen treng å uroe seg. Det er mat til alle, legg ho til.

