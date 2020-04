FHI opprettar planleggingsgruppe for koronavaksine

innenriks

– Sjølv om det ser ut til at ein vaksine mot covid-19 er mange månader unna, førebur vi oss alt no slik at vi kan ta det ansvaret vi har for å sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap i Noreg, seier avdelingsdirektør Britt Wolden for smittevern og vaksine i FHI.

Ekspertgruppa skal mellom anna greie ut prioriteringsrekkefølgja på dei som skal få vaksinen først, og korleis mottak, distribusjon og vaksinasjonen skal gå føre seg.

Gruppa vil bli leidd av FHI og bestå av medlemmer frå Helsedirektoratet, Legemiddelverket, og dessutan regionale helseføretak og kommunar.

(©NPK)