Færre straffesaker etter at Noreg stengde

Straffesaker som gjeld seksuallovbrot, har gått mest ned, med 44,2 prosent, viser tal frå Politidirektoratet.

Valdssaker gjekk ned med nær 34 prosent, medan narkotikasaker fall med 33 prosent.

Det er likevel stor uvisse knytt til omfanget av faktisk kriminalitet som skjer, påpeikar politiet.

Publikumsmottaket til politiet vart mellombels stengt etter at koronapandemien kom, og politiet understrekar at dette kan ha hatt ein innverknad på nedgangen. Dei peikar òg på at talet på straffesaker kan kome til å auke att no når publikumsmottaka gradvis blir opna att.

Mørketal i hus og heim

Barnehagar og skular har vore stengde sidan midten av mars. Mange barn har dermed dei siste vekene hatt færre vaksne utanfor familien som dei kan vende seg til. Politiet uroar seg for at det kan vere store mørketal.

– Vi oppmodar alle til å følgje litt ekstra med på korleis barn og familiar har det, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Regjeringa vil setje ned ei tverretatleg koordineringsgruppe som skal sikre oppfølging til utsette barn under koronakrisa.

– Initiativet er viktig. Politiet kan ikkje gjere jobben åleine. Dei enkelte sektorane må samarbeide på tvers slik at desse barna blir fanga opp og rette tiltak blir sette i verk, seier Bjørnland.

Mindre fyllebråk

Talet på straffesaker knytt til ordensforstyrringar har gått ned med heile 51,5 prosent samanlikna med same periode i fjor.

– Dette har truleg samanheng med at store delar av utelivsbransjen held stengt, og som følgje av dette oppheld langt færre rusa personar seg i det offentlege rommet. Dette igjen fører til færre ordensforstyrringar, seier Bjørnland.

Koronakrisa har medført at mange barar og restaurantar har måtta stengje. Oslo kommune forbaud alkoholservering 22. mars.

Geografiske skilnader

Nedgangen har vore størst i Møre og Romsdal politidistrikt, der talet på politimeldingar fall med heile 42 prosent. I politidistrikta Troms og Finnmark fall talet på politimeldingar med høvesvis 33,4 og 33,1 prosent.

I hovudstaden fall talet med 27,3 prosent. Alle politidistrikt hadde ein nedgang, med unntak av Vest politidistrikt, der talet steig med 28,5 prosent.

(©NPK)