Elvestuen ønskjer å halde fram både på Stortinget og i Venstre-leiinga

Elvestuen vart vraka som nestleiar då valnemnda i Venstre leverte innstillinga si i mars. Valnemnda føretrekte då Abid Raja og Sveinung Rotevatn som nestleiarar.

Men ei knapp veke seinare trekte Trine Skei Grande seg som partileiar, og no skal valnemnda leggje ein ny kabal med frist 1. juni.

Elvestuen stadfestar overfor TV 2 at han er interessert i å halde òg fram i partileiinga, samtidig som han ønskjer attval til Stortinget. Han stod som andrekandidat i Oslo føre valet i 2017.

– Eg ønskjer igjen å stille til val for Venstre. For Venstre handlar det om å få to mandat i Oslo, som vi har klart dei siste gongene, seier han til TV 2.

Han må kjempe om stortingsplassen frå Oslo med mellom anna kunnskapsminister Guri Melby og statssekretær Grunde Almeland.

