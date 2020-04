Bjørnafjorden seier nei til Hordfast-brua

innenriks

Ordførar Trine Lindborg (Ap) signerte fråsegna saman med ordførarane i Kvam, Samnanger, Kvinnherad og Ullensvang for to veker sidan, før det fredag vart politisk vedteke, skriv NRK.

Lindborg meiner forslaget deira om ein indre trasé vil vere betre fordi det opnar opp for fleire alternativ.

– Det er fleire som kan kople seg til denne vegen. Ein kan ikkje kople seg på ei bru som går midt uti fjorden. Ikkje kan ein køyre av, og ikkje kan ein køyre på, seier ho.

– Valet er teke

Tidlegare Os-ordførar Terje Søviknes (Frp) er skuffa over vedtaket.

– Eg synest det er synd for både Vestland fylke og for heile Vestlandet fordi vi no har jobba lenge med éin trasé og valet er teke, seier han til NRK.

I Os var det fram til kommunesamanslåinga med Bjørnafjorden fleirtal for brua, og Søviknes er ikkje fornøgd med at det blir omkamp. Samtidig trur han ikkje det nye fråsegna vil ha stor tyding.

– Prosjektet går nok vidare, så sånn sett betyr ikkje denne fråsegna frå Bjørnafjorden kommune veldig mykje. Det kjem altfor seint, seier han.

Nye vegar med forslag om indre trasé

Kva trasé som skulle veljast har vore mykje diskutert tidlegare. Indre trasé går via Eikelandsosen i Fusa, med kort bru over til Samnangerfjorden. Midtre trasé er bru over Bjørnafjorden. Regjeringa vedtok å gå for midtre trasé i 2013, skriv Bergens Tidende.

I sitt innspel til Nasjonal Transportplan 2022-33, kom Nye vegar AS med ei anbefaling om å droppe den lange brua over Bjørnafjorden og gå tilbake til indre trasé.

Dyraste vegprosjektet i noregshistoria

Planane om ferjefri E39 er det største og dyraste vegprosjektet i noregshistoria. Kostnadane med utbygginga har bidrege til å gjere prosjektet omstridt. Anslag frå Statens vegvesen tyder på at bilistane må betale nesten halvparten av Hordfast-utbygginga sør for Bergen.

Det første fjordkryssingsprosjektet er Rogfast med ein 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorveg under Boknafjorden. Opphavleg var det lagt opp til trafikkopning på Rogfast i 2025 eller 2026, men etter utsetjingar blir det tidlegast i 2029.

Neste fjordkryssing er Hordfast, som inkluderer brukryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorveg gjennom kommunane Stord, Tysnes og Os. Ifølgje Hordfast.no er det i NTP opna for tidlegare oppstart ved at det er lagt inn alternative finansieringar eller ei løyving på forskot med 5 milliardar kroner i perioden 2018-2023, noko som kan bety anleggsstart i 2021–2022.

