Avinor set milliardprosjekt på vent på grunn av koronakrisa

innenriks

Avinor, som slit med tomme fly og medfølgjande inntektstap, revurderer no kva prosjekt som skal gjennomførast, skriv NRK.

– Både avgiftsinntektene og dei kommersielle inntektene fell i takt med bortfallet i trafikken, seier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Han seier at lista over kva prosjekt som må setjast på vent, er dynamisk og blir vurdert kontinuerleg. Likevel nemner han at utvidinga av den nye terminalen i Tromsø og Trondheim vil bli påverka.

Det vil òg få konsekvensar for utvidinga av Ikkje-Schengen-terminalen på Oslo lufthamn, og dessutan eit nytt tårnsystem på same flyplass. I tillegg blir bygginga påverka av den nye lufthamna i Bodø.

(©NPK)