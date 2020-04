60 prosent seier dei har lasta ned smitteappen

innenriks

Laurdag opplyste FHI at 1.218.000 personar i Noreg hadde lasta ned appen Smittestopp. Måndag viser ei spørjeundersøking frå Ipsos at 60 prosent av folket seier at dei har lasta ned appen.

Gjennom appen får Folkehelseinstituttet anonyme data om rørslemønsteret i samfunnet. Informasjonen skal brukast til å skaffe innsikt i verknaden av endringane i tiltaka for å kjempe mot viruset. Appen bruker teknologi frå GPS og blåtann for å spore smitte, og dessutan å varsle brukaren viss ein har hatt nærkontakt med ein person som er smitta av koronaviruset.

Då appen vart lansert torsdag, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det vil vere bra viss minst 60 prosent lastar ned appen.

– Vi reknar med at det bør vere over halvparten for at det verkeleg skal monne, sa Stoltenberg,

Undersøkinga viser òg at det er 15 prosent som ikkje vil laste ned appen. Av desse svarar 51 prosent at den viktigaste årsaka er at dei er urolege for at personinformasjon kan kome på avvegar og bli misbrukt.

18 prosent er urolege for korleis informasjonen vil bli brukt av norske helsestyresmakter, medan like mange seier at dei ikkje trur at dette vil hjelpe på smittesituasjonen.

(©NPK)