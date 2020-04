Skogplantingen blir trappa opp trass i koronarestriksjonar

innenriks

– Vi frykta at vi ville få store problem med forynginga i år, men saman med SB Skog og styresmaktenes ekstratiltak ser det no ut til at vi får gjort denne viktige jobben likevel, seier skogsjef Monica Sellæg Grindberg i Statskog.

Tilskotsordninga til landbruksdepartementet skal sikre planting av skogplantar ved å kompensere for kostnadsaukar som følgje av koronarestriksjonar.

Statskog og SB Skog aukar skogplantinga med 200.000 plantar, med mål om totalt 1,8 millionar plantar i jorda gjennom året.

