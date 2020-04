Solberg trur Stortinget må droppe sommarfri

innenriks

Regjeringa foreslo fredag å forlenge den særskilde kriselova fram til 27. mai. Forslaget vil venteleg få tilslutning i Stortinget.

– Vi har sagt at med den situasjonen vi har no, må Stortinget ha ei eller anna form for bemanning i sommar, viss vi ikkje har større fullmakter, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Årsaka er at det kan dukke opp saker i løpet av sommaren som må hurtigbehandlast.

– Det betyr at tradisjonell sommarfri som Stortinget har hatt, der ein har kunna planleggje for at det ikkje er møte i Stortinget på ein åttevekersbasis, det kan ein ikkje rekne med denne sommaren, seier ho.

Meir normalt arbeid

Statsministeren understrekar at ho oppfattar signala frå Stortinget slik at forsamlinga planlegg for å halde «sommarope».

– Så lenge Stortinget kan fungere, er ikkje dette så farleg for oss. Dette var noko vi fremma òg fordi vi var i ein situasjon der det såg ut til at Stortinget ikkje ville møtast så mykje, seier ho om kriselova.

I påskeveka varsla Stortinget at arbeidet ville gå meir som normalt etter påske. Korleis arbeidet blir lagt opp inn mot sommaren, er likevel ikkje avklarte.

Ordinær behandling

Årsaka til at Stortinget kan måtte belage seg på meir sommararbeid enn normalt, er at regjeringa kan sjå eit behov for å forlenge nokon særskilde lover utover varigheita i koronalova. Då må det ordinær lovbehandling til.

– No når Stortinget har sagt at dei vil gå over til meir ordinært arbeid, vil det for oss kunne vere naturleg å sjå på kva for nokre av desse heimlane treng vi lengre og komme med lovbehandling av dei sakene, seier Solberg.

– På nokre punkt har vi brukt denne lova på forskrifter som vi òg kjem med lovproposisjonar på. Men det tek litt lengre tid, konstaterer ho.

I tida framover skal regjeringa finne eit alternativt rettsgrunnlag for forskriftene som skal vare lenger enn til 27. mai, mellom anna ved å fremme proposisjonar til Stortinget.

Blir truleg godkjent

Eit samla Storting stilte seg bak koronalova då ho vart vedteken i slutten av mars, men før påske gjorde Senterpartiet det klart at partiet ikkje ønsker ei forlenging. Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og SV har derimot alle opna for ei kort forlenging.

Kriselova gir regjeringa vide fullmakter til å køyre gjennom forskrifter ho meiner er nødvendig for å handtere krisa.

Stortinget stramma likevel inn det opphavlege forslaget frå regjeringa betydeleg. I tillegg til kort varigheit kan éin tredel av stortingsrepresentantane stanse ei forskrift innan eitt døgn etter at ho er sett fram.

Så langt er fleire tital mellombelse forskrifter innførte med heimel i lova, medan nokre få er stansa av dei folkevalde.

